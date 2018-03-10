Osmanlı’da 2 eksik var

Son iki haftayı beraberlikle kapatarak düşme hattından uzaklaşamayan Osmanlıspor'da, Bursa maçı öncesinde eksikler can sıkıyor. Başkent ekibinde sakatlıkları bulunan Özer Hurmacı ve Vrsajevic karşılaşmada forma giyemeyecek. Brezilyalı orta saha Luiz Carlos'un durumu ise maç saatinde belli olacak. Bu sezon istikrarsız bir performans gösteren Osmanlıspor, 24 maçta topladığı 21 puan ve averajla 17. sırada bulunuyor.



Kötü gidişe son!

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Osmanlıspor, ikinci yarıdaki kötü gidişatına Bursa maçıyla son vermek istiyor. Geride kalan 7 maçta 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşan Başkent ekibi, henüz galibiyetle tanışamadı.