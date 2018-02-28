Osmanlıspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Osmanlıspor, hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde kulübün Batıkent Tesisleri'nde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Antrenmana tedavileri devam eden Avdija ve Serdar Gürler tedbir amaçlı katılmazken Numan Çürüksu ve Umar takımdan ayrı çalıştı.
Isınma koşusuyla başlayan antrenman koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma oyununa geçen Başkent ekibi, dar alanda isabetli pas organizasyonu ve ardından oynanan çift kale maçla son buldu.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 17:02
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Küllerinden mi doğacak? Yoksa...
Toplam 4
Yorum
doğru ozan neden ısıtılıp ısıtılıp FB nin gündemine konuluyor. bu adamdan olmaz. kovun gitsin .M.tol,ozan,H.ali,Kameni,Fernandao,Josef odun gibi
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Fernandao'nun cezası açıklandı!
Toplam 8
Yorum
fbli eyerki futbolcu lar ve aykutta biraz gurur varsa artık çıkıp yürekleriyle cesurca korkmadan saldırarak oynar her maçı.
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Mükemmel anlatmaya gerek yok! Görüyorsunuz
Toplam 27
Yorum
ndiaye futbol bilmeyenler yuzunden selçuktn kurtulamıyorz ndiaye varkn ucuyoduk şimdi bir ileri iki geriye basladık selçukla yazık
Osmanlıspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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