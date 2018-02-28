Osmanlıspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    , maçının hazırlıklarını sürdürdü

    Osmanlıspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

    'in 24'üncü haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan , hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

    Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde kulübün Batıkent Tesisleri'nde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Antrenmana tedavileri devam eden Avdija ve Serdar Gürler tedbir amaçlı katılmazken Numan Çürüksu ve Umar takımdan ayrı çalıştı.

    Isınma koşusuyla başlayan antrenman koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma oyununa geçen Başkent ekibi, dar alanda isabetli pas organizasyonu ve ardından oynanan çift kale maçla son buldu.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:02
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