Osmanlıspor'un yeni transferi takımına güveniyor

Ceyhun Gülselam, yaptığı açıklamada Osmanlıspor'un sağlam bir kadroya sahip olduğunu ifade etti. Takımın Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesinden başarıyla çıkacağına inandığını belirten Ceyhun, "Osmanlıspor küme düşmez. Takım ve kadro yapısına güvendiğim için düşeceğini sanmıyorum." değerlendirmesini yaptı.

HAKEMLERE SİTEM

Osmanlıspor'a geldiği günden bu yana ilk kez geçen haftaki Göztepe maçında forma giyen Ceyhun, hakemlerin takımlarına karşı rahat kararlar verdiğini söyledi.

Ligde kendi maçlarını yöneten hakemlerle ilgili konuşan Ceyhun, "Bazı pozisyonlarda Osmanlıspor aleyhine düdük çalındı. Bazen hakemler bize karşı çok kolay düdükler çaldı. Göztepe maçında görev alan Arda hocamızı tebrik etmek istiyorum. Çok güzel bir maç yönetti. İnşallah iyi yöneten hakemler bize denk gelir. Biz de sadece futbolumuza odaklanırız." ifadelerini kullandı.

Osmanlıspor'u şanssız bir dönemden geçtiğini savunan tecrübeli futbolcu, "Futbolda böyle dönemler olabiliyor. Bu dönemleri çabuk atlatmak gerekiyor. İnşallah bu dönemi bir an önce atlatır ve puanları almaya başlarız." şeklinde konuştu.

Ceyhun Gülselam, bu saatten sonra iç saha, deplasman ve rakibin hiç önemli olmadığını belirterek, "Bize üç puan lazım. Takım olarak kenetlendik. Her maça final maçı gibi çıkacağız. Artık 3 puanı alma zamanı geldi." yorumunu yaptı.

Taraftarlara da seslenen Ceyhun, "Bize güvensinler. Çünkü biz kendimize güveniyoruz." diyerek mor-sarılılara umut verdi.

"BURAYA İNANDIĞIM İÇİN GELDİM"

Başarılı orta saha oyuncusu Ceyhun, Osmanlıspor'a inandığı için geldiğini ifade etti.

Başkent ekibine ara transfer döneminde katıldığını hatırlatan Ceyhun, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk geldiğim günden beri takımda çok iyi bir arkadaşlık var. Buraya inandığım için geldim. Gerçekten çok iyi bir kadroya sahibiz. Geçmişte neler oldu bilmiyorum. Osmanlıspor başarılı günler geçirdi. Takım, kaliteli bir takım. Sadece saha içinde kendimizi ödüllendirmemiz gerekiyor. İnşallah o şans bizden yana döner ve yavaş yavaş puanları toplarız."