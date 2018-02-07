Osmanlıspor tam kadro çalıştı

Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde yapılan antrenmana tüm futbolcular katıldı. Isınma koşusuyla başlayan antrenmana koordinasyon çalışmasıyla devam edildi. Daha sonra isabetli pas organizasyonuna geçen mor-sarılılar, dönüşümlü olarak 5'e 5 çift kale maç yaptı. Antrenman, hafif tempolu koşuyla sona erdi.

Göztepe-Osmanlıspor maçı 10 Şubat Cumartesi günü Bornova Stadı'nda oynanacak.