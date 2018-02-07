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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    tam kadro çalıştı

    Osmanlıspor tam kadro çalıştı

    , Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde yapılan antrenmana tüm futbolcular katıldı. Isınma koşusuyla başlayan antrenmana koordinasyon çalışmasıyla devam edildi. Daha sonra isabetli pas organizasyonuna geçen mor-sarılılar, dönüşümlü olarak 5'e 5 çift kale maç yaptı. Antrenman, hafif tempolu koşuyla sona erdi.

    Göztepe- maçı 10 Şubat Cumartesi günü Bornova Stadı'nda oynanacak.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:28
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