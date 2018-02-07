Osmanlıspor tam kadro çalıştı
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde yapılan antrenmana tüm futbolcular katıldı. Isınma koşusuyla başlayan antrenmana koordinasyon çalışmasıyla devam edildi. Daha sonra isabetli pas organizasyonuna geçen mor-sarılılar, dönüşümlü olarak 5'e 5 çift kale maç yaptı. Antrenman, hafif tempolu koşuyla sona erdi.
Göztepe-Osmanlıspor maçı 10 Şubat Cumartesi günü Bornova Stadı'nda oynanacak.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:28
-
Beşiktaş'ta divan 24 Şubat'ta toplanıyor
Toplam 1
Yorum
sportmen Geleceği olan bir futbolcuydu.Takıma kazandırılmalıydı.
-
Kriz büyüyor
Toplam 27
Yorum
sportmen FB nin şampiyonluk için kadrosu yeterli diyen Aykut şimdi neden ağlıyor.Fazla küçülmeden bıraksın.
-
Mustafa Pektemek, ligde formayı zorluyor
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 LARİNİ DE ARADA DEĞERLENDİR İKİNCİ YARILARDA HOCA..TAKIMA ISINSIN..
Osmanlıspor tam kadro çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.