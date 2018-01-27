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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    : Fatih Terim örnek aldığımız bir teknik adam

    İrfan Buz: Fatih Terim örnek aldığımız bir teknik adam

    Süper Lig'in 19. haftasında 'a 2-0 yenilen 'un teknik direktörü , yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

    Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan , sergiledikleri mücadele nedeniyle oyuncularını kutlarken, "Sadece iyi mücadele etmediler, iyi de oyun sergilediler. Önemli pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik." dedi.

    İlk yarıda Numan Çürüksu'nun kafa vuruşuyla topun ağlara gittiği ancak kaleci Muslera'ya müdahale olduğu gerekçesiyle golün geçerli sayılmadığı pozisyona iyi bakılması gerektiğini aktaran Buz, "Biz takım olarak pozitif futbol oynamak istedik. Golü yememizin ardından Umar'ın önemli bir gol fırsatı vardı. Serdar Gürler'in pozisyonu sonrası ise döndü ve kalemizde gol oldu. da orada sonuçlandı. Buradan 1 puanla dönebilirdik." diye konuştu.

    Buz ayrıca 'ın evinde coşkulu oyununu bildiklerine de dikkati çekerek, "Galatasaray evinde coşkulu oynuyor. Fatih Terim'in gelişi sonrası da bu normal. Kendisi bizim örnek aldığımız, farklı bir teknik adam." ifadelerini kullandı.

    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:43
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