 "İnsan ister istemez Beşiktaşlı oluyor" – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    "İnsan ister istemez Beşiktaşlı oluyor"

    "İnsan ister istemez Beşiktaşlı oluyor"

    Osmanlıspor'un forveti Serdar Gürler Beinsports'a yaptığı açıklamada 3 büyüklerin statlarındaki atmosferi değerlendirdi.

    Serdar Gürler, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "G.Saray'ın stadına gittim, müthiş bir atmosfer vardı. Kadıköy'e de gittik. O da ilk geldiğim zaman ilk 11 başladığım maçtı. Bir ıslıklar vardı, inanılmazdı, çok güzel bir atmosferdi. Ama geçen sezon 'a gittim. Tüylerim diken diken hala. Onlarla birlikte şarkı söylüyorum. Düşün abi. Beşiktaşlı da değilim. Ama o stada girdiğinde insan ister istemez Beşiktaşlı oluyor. Yalan yok bende" dedi.


    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:54
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