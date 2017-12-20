"İnsan ister istemez Beşiktaşlı oluyor"
Osmanlıspor'un forveti Serdar Gürler Beinsports'a yaptığı açıklamada 3 büyüklerin statlarındaki atmosferi değerlendirdi.
Serdar Gürler, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "G.Saray'ın stadına gittim, müthiş bir atmosfer vardı. Kadıköy'e de gittik. O da ilk geldiğim zaman ilk 11 başladığım maçtı. Bir ıslıklar vardı, inanılmazdı, çok güzel bir atmosferdi. Ama geçen sezon Vodafone Park'a gittim. Tüylerim diken diken hala. Onlarla birlikte şarkı söylüyorum. Düşün abi. Beşiktaşlı da değilim. Ama o stada girdiğinde insan ister istemez Beşiktaşlı oluyor. Yalan yok bende" dedi.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:54
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Liderlik ateşi bacayı sardı
Toplam 3
Yorum
KADIKÖY BOGASI ZAMANINDA İLK YARIYI 1 PUAN ÖNDE BİTİRDİK ÜSTELİK 2. YARI BÜTÜN DERBİLERİ KAZANDIK TAKIM KURŞUNLANDI,ÖZGÜR YANKAYADA 4.YILDIZIMIZI ÇALDI
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'Karabük maçı çok önemli'
Toplam 1
Yorum
ged 61 gerçekten çok önemli maç ama hoca da ndoye inadından kurtulması gerekiyor..resmen bir kişi eksik oynuyoruz...
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2010-11 ruhu
Toplam 8
Yorum
TS61 2011 de Trabzonspor 3 : 2 Fenerbahçe, Ts bir de penaltı kaçırdı onu atsaydı şampiyondu
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