Maça kimse gelmedi!
Osmanlıspor'un Beşiktaş ile Vodafone Park'ta oynadığı karşılaşmayı konuk takımdan hiç kimse takip etmedi. Vodafone Park'ta rakip takım için ayrılan tribünlerde hiçbir taraftarın olmadığı gözlenirken futbolcular da maç öncesi kendi takım taraftarlarının olduğu tribünlerle boş gözlerle baktı. Bunda Osmanlıspor'un aldığı kötü sonuçların etkili olduğu belirtildi.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:16
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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