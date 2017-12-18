Maça kimse gelmedi!

Osmanlıspor'un Beşiktaş ile Vodafone Park'ta oynadığı karşılaşmayı konuk takımdan hiç kimse takip etmedi. Vodafone Park'ta rakip takım için ayrılan tribünlerde hiçbir taraftarın olmadığı gözlenirken futbolcular da maç öncesi kendi takım taraftarlarının olduğu tribünlerle boş gözlerle baktı. Bunda Osmanlıspor'un aldığı kötü sonuçların etkili olduğu belirtildi.