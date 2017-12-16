Osmanlıspor, Beşiktaş maçına hazır
Osmanlıspor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.
Haftanın son antrenmanına kaleci Hakan Arıkan ile Nijeryalı futbolcu Aminu Umar katılmadı.
Isınma koşusuyla idmana başlayan mor-sarılı ekip, pas ve koordinasyon çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma oynadı.
Antrenmana sprint çalışmasıyla devam eden futbolcular, son bölümde duran top organizasyonlarına yönelik çalışmalar yaptı.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:49
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Aysal'dan Adnan Polat'a cevap
Toplam 1
Yorum
creasy 2011'de Polat'ın bana sıfır nakitli boş bir kasa, 328 milyon dolar borç-alacak farkı, bir sürü haciz, ipotekli mal varlığı ile.. güzelcevap
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İşte Gomis farkı!
Toplam 3
Yorum
Hakan Demiray Tam bir kepazelik, en az 3 maç ceza almalıydı. Olanlar çok komik. Kral çıplak, herkes görüyor olan biteni. Yazık bu lige.
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Aatif formayı bırakmıyor
Toplam 3
Yorum
kartal Aykut hoca aykut hoca birini kazanayım derken digerini kaybetme,ikisi de aynı anda oynar,topalı yedege al,birkaç maç dene de gör.
Osmanlıspor, Beşiktaş maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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