 Osmanlıspor, Beşiktaş maçına hazır – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    , maçına hazır

    Osmanlıspor, Beşiktaş maçına hazır

    , Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

    Haftanın son antrenmanına kaleci Hakan Arıkan ile Nijeryalı futbolcu Aminu Umar katılmadı.

    Isınma koşusuyla idmana başlayan mor-sarılı ekip, pas ve koordinasyon çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma oynadı.

    Antrenmana sprint çalışmasıyla devam eden futbolcular, son bölümde duran top organizasyonlarına yönelik çalışmalar yaptı.

    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:49
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