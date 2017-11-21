 Osmanlı’da derbi hazırlığı – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Osmanlı’da derbi hazırlığı

    Osmanlı’da derbi hazırlığı
    Osmanlıspor, cuma akşamı başkent derbisinde ağırlayacağı Gençlerbirliği için hazırlıklara başladı. 1.5 saatlik idmanda Trabzon maçında forma giyenler yenileme çalıştı ve masaj yaptırdı. Trabzon'da adale sakatlığı yaşayan Pinto idmana çıkmadı.
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:00
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