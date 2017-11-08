 Osmanlı’ya penaltı yok – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Osmanlı’ya penaltı yok

    Osmanlı’ya penaltı yok
    OSMANLISPOR, geride kalan 11 haftada lehine penaltı düdüğü çalınmayan tek takım olarak göze çarptı. Başkent ekibi, ayrıca 6 kez ile aleyhine en fazla penaltı kararı verilen takım sıralamasında Trabzonspor ile başı çekti.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:41
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