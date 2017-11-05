İşte Özer gerçeği!
Kilit rol oynadı
KARŞILAŞMANIN 75. dakikasında Josue'nin yerine oyuna giren Özer, takımının yenilgiden kurtulmasında kilit rol oynadı. Orta alana hareketlilik getiren ve takımını hücuma taşıyan yıldız futbolcu, son dakikalarda öne çıkmayı başardı.
- 05 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:12
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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 16
Yorum
aykut istifa istifa
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Fenerbahçe'ye Osmanlıspor çelmesi
Toplam 29
Yorum
sami aykut basarisiz, yonetim de oyle ama ya milyonlarca euro alan ruhsuz topculara ne demeli.
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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 16
Yorum
sami aykut ne diyordu? iki ay sonra asil feneri goreceksiniz diye. once avrupa sonra lig gitti, hakikaten gercek feneri gorduk, bu yil da gitti
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