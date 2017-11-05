 İşte Özer gerçeği! – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    İşte Özer gerçeği!

    İşte Özer gerçeği!
    FUTBOL Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından 6 ay men cezası alan Özer Hurmacı'nın dün Osmanlıspor kadrosunda yer alması kafaları karıştırdı. Ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı.Tecrübeli futbolcunun, Trabzonspor ile sözleşmesini haksız feshettiği için aldığı cezayı ligin ikinci yarısında çekeceği öğrenildi.

    Kilit rol oynadı
    KARŞILAŞMANIN 75. dakikasında Josue'nin yerine oyuna giren Özer, takımının yenilgiden kurtulmasında kilit rol oynadı. Orta alana hareketlilik getiren ve takımını hücuma taşıyan yıldız futbolcu, son dakikalarda öne çıkmayı başardı.
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:12
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