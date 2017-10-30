 Osmanlıspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Osmanlıspor, maçı hazırlıklarına başladı

    Osmanlıspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

    Osmanlıspor, 'in 11. haftasında 'yi konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

    Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan futbolcular, iki gruba ayrıldı. Atiker Konyaspor'a karşı ilk 11'de sahaya çıkan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise dar alanda pas çalışmasının ardından yine dar alanda çift kale oyun oynadı. Antrenmana, Sokol Cikalleshi ve Anıl Karaer'in yanı sıra kaleci Karcemarskas da katılmadı. Osmanlıspor- maçı, 4 Kasım Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak.

    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:01
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