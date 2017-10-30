Osmanlıspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Osmanlıspor, Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan futbolcular, iki gruba ayrıldı. Atiker Konyaspor'a karşı ilk 11'de sahaya çıkan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise dar alanda pas çalışmasının ardından yine dar alanda çift kale oyun oynadı. Antrenmana, Sokol Cikalleshi ve Anıl Karaer'in yanı sıra kaleci Karcemarskas da katılmadı. Osmanlıspor-Fenerbahçe maçı, 4 Kasım Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:01
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Monaco maçının hakemi belli oldu
Toplam 1
Yorum
cem şu maça halis özkahyayla cünet çakır ı versinlerde türkiyede neler çektiğimizi görsünler.
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Lens eleştirilere yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
bjk advers Sayın F.Orman ; Lens çok beğendiğimiz ve Beşiktaşta görmek istediğimiz bir isim kendiside Beşiktaşta oynamayı çok istiyor LENS NEREYE KOŞUYOR
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İlla bağıralım mı!
Toplam 68
Yorum
vtndş cenk ergün geçen haftayı taraflı olarak ve doğal olarak hakemle kaybettik diye yorumluyor oysa hakemle 1puanı kurtardık demesi lazım dürüstç
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