Osmanlıspor 4 eksikle çalıştı
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Antalya kampında değerlendiren Osmanlıspor, yarın yapacağı antrenmanla kamp çalışmalarını tamamlayacak ve Ankara'ya dönecek.
Süper Lig'in 8. haftasında Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor'la karşılaşacak olan Mor-Sarılı ekip, bugün ki antrenmanda 4 oyuncusundan yoksun çalıştı. Regnum Carya Otel'in sahasında yapılan antrenmanda hafif sakatlıkları bulunan Sokol, Avdija, Anıl Karaer ve Özer Hurmacı katılmadı.
Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde yapılan antrenmana oyuncular ısınmaya yönelik koordinasyon çalışması ve çabukluğa dayalı oyunla başladı.
Daha sonra fitness topuyla çift kalede keyifli bir maç yapan futbolcular, kanatlardan orta, şut ve gol organizasyonlarında bulundu. Günün tek çalışması çift kale maç ve ardından yapılan stretchingle son buldu.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:38
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Arda'ya Fenerbahçe kucak açtı
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Yorum
çelebi fenerin huyudur gsaraylı olan topcuyu hep almak ister can çıkar huy çıkmaz bunlar değişmez arda gs lidir ve öyle kalacaktır bayrampaşalılar
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Trabzon’da eski dostlar buluşuyor
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Ahmet Büyük Akhisarspor TS san üst sıralarda ise Ersun Yanal un gönderdiği futbolcularda hata yokmuş Hata Ersun Hocadaymış,
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Neustadter için servet verdiler
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şike doludizgin Boluspor ve muhteşem transferi aklıma geldi , artık her nedense?
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