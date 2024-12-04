  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler NBA NBA Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu

NBA Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda grup maçları tamamlandı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 10:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
NBA Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu

Organizasyonda oynanan 11 maçın ardından Batı ile Doğru konferanslarının A, B ve C gruplarında çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

Batı Konferansı'nda gruplarını ilk sırada bitiren Oklahoma City Thunder, Houston Rockets ve Golden State Warriors adını çeyrek finale yazdırdı. Doğu Konferansı'nda ise gruplarını zirvede tamamlayan Milwaukee Bucks, New York Knicks ve Atlanta Hawks son 8 takım arasında yer aldı.

Wild card (Özel davetiye) ile de Batı Konferansı'ndan Dallas Mavericks, Doğu Konferansı'ndan ise Orlando Magic çeyrek finale biletinin sahibi oldu.

NBA Kupası çeyrek finalinde 10 Aralık'ta Orlando Magic-Milwaukee Bucks ve Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder müsabakaları yapılacak. 11 Aralık'ta ise Atlanta Hawks-New York Knicks ve Golden State Warriors-Houston Rockets karşılaşmaları oynanacak.

ALPEREN ŞENGÜN'ÜN 24 SAYISI MAĞLUBİYETİ ENGELLEYEMEDİ

NBA Kupası'nda Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 24 sayı kaydettiği maçta Sacramento Kings'e 120-111 mağlup oldu.

Golden 1 Center'da oynanan müsabakada 30 dakika 30 saniye süre alan Alperen Şengün, 24 sayı üretti. Kaydettiği 24 sayının yanı sıra 8 ribaunt ve 6 asiste imza atan milli basketbolcunun bu performansı, mağlubiyeti önlemek için yeterli olmadı.

Alperen ile Houston Rockets'ın başantrenörü Ime Udoka, bitime 1 dakika 52 saniye kala aldıkları teknik faul sonucunda oyundan atıldı.

Sacramento Kings'te ise Litvanyalı oyuncu Domantas Sabonis ise 27 sayıyla takımın en skorer oyuncusu olarak galibiyet önemli rol üstlendi.

SONUÇLAR

Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 128-107

Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 87-118

Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 110-104

Indiana Pacers-Toronto Raptors: 111-122

Orlando Magic-New York Knicks: 106-121

Utah Jazz-Oklahoma City Thunder: 106-133

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 116-121

San Antonio Spurs-Phoenix Suns: 93-104

Houston Rockets-Sacramento Kings: 111-120

Golden State Warriors-Denver Nuggets: 115-119

Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers: 105-127

Osimhen'e beklenmedik talip! Hemen almak istiyorlar
Talisca için geri sayım! İşte F.Bahçe'nin yaptığı teklif
DİĞER
G.SARAY HABERİ: Galatasaray'da devre arası beklenmedik ayrılık! Alman basını, ilk ayrılığı duyurdu...
CANLI | Suriye'de muhaliflerin hedefi Hama! Reuters "Esad'ın üzerindeki baskı artacak" dedi
G.Saray'ın soluna dünya yıldızı!
G.Saray için Sainz'te karar çıktı!
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Dzeko, Beşiktaş'ta Immobile... F.Bahçe'de Dzeko, Beşiktaş'ta Immobile... 10:43
Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 10:36
NBA Kupası'nda çeyrek final takımları belli oldu NBA Kupası'nda çeyrek final takımları belli oldu 10:30
Bournemouth - Tottenham maçı ne zaman? Bournemouth - Tottenham maçı ne zaman? 10:24
F.Bahçeli yıldız İspanya'nın gündeminde! F.Bahçeli yıldız İspanya'nın gündeminde! 10:22
Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor! Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor! 10:21
Daha Eski
Fulham - Brighton maçı ne zaman? Fulham - Brighton maçı ne zaman? 10:17
Talisca için geri sayım! İşte F.Bahçe'nin yaptığı teklif Talisca için geri sayım! İşte F.Bahçe'nin yaptığı teklif 10:13
Anadolu Efes, Zalgiris deplasmanında! Anadolu Efes, Zalgiris deplasmanında! 10:06
Gaziantep FK-Batman Petrolspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası Gaziantep FK-Batman Petrolspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası 10:01
Alperen Şengün'den yeni rekor! Alperen Şengün'den yeni rekor! 10:00
Çaykur Rizespor-Silivrispor maçı ne zaman? Çaykur Rizespor-Silivrispor maçı ne zaman? 09:52