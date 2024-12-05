  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler NBA Orlando Magic deplasmanda Philadelphia 76ers'ı devirdi! İşte NBA'de gecenin maçları

Orlando Magic deplasmanda Philadelphia 76ers'ı devirdi! İşte NBA'de gecenin maçları

NBA'de heyecan 6 karşılaşmayla devam edildi. Orlando Magic, Philadelphia 76ers'ı 106-102 yenerek son 15 maçta 13. galibiyetini aldı. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 13:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Orlando Magic deplasmanda Philadelphia 76ers'ı devirdi! İşte NBA'de gecenin maçları

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Orlando Magic, Philadelphia 76ers'ı 106-102 yenerek son 15 maçta 13. galibiyetini aldı.

NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi.

Doğu Konferansı mücadelesinde Orlando Magic, Philadelphia 76ers'a konuk oldu. Wells Fargo Center'da oynanan müsabakayı Magic, 106-102 kazandı.

Orlando temsilcisinde Alman basketbolcu Franz Wagner, kaydettiği 35 sayıyla galibiyette başrol üstlendi. 76ers'ta ise milli oyuncu Adem Bona, 14 dakika süre alırken sayı üretemedi.

Bu sonuçla Orlando Magic, 13'ü son 15 maçta olmak üzere 16. kez kazandı. Philadelphia 76ers ise 15. yenilgisini yaşadı.

ATLANTA HAWKS'TAN ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET

Doğu Konferansı'nda Atlanta Hawks, deplasmanda Milwaukee Bucks'ı 119-104 yenerek 5'i art arda olmak üzere 12. galibiyetini aldı.

Fiserv Forum'un ev sahipliği yaptığı karşılaşmada Hawks'ta galibiyete Jalen Johnson 23 sayı, De'Andre Hunter ise 20 sayıyla katkı sağladı.

Bucks'ta ise yıldız oyuncu Giannis Antetokounmpo'nun 31 sayısı bu sezonki 10. mağlubiyeti önlemek için yeterli olmadı.

MİAMİ HEAT'TEN LAKERS'A 41 SAYI FARK

Doğu Konferansı ekibi Miami Heat, sahasında Batı Konferansı temsilcisi Los Angeles Lakers'a 134-93 üstünlük kurarak farklı bir galibiyet aldı.

Kaseya Center'da yapılan maçta Tyler Herro, etkileyici bir performansa imza attı. Miami Heat'in ABD'li oyuncusu, 31 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, 3. periyotta da dış atışlardan 7 isabet buldu.

Lakers'ta ise LeBron James 29 sayı kaydetti. Bu sonuçla Miami Heat 10. galibiyetini elde ederken, Los Angeles Lakers ise 10. yenilgisini yaşadı.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 106-102

Los Angeles Lakers-Miami Heat: 93-134

Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 90-99

Detroit Pistons-Boston Celtics: 120-130

Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks: 119-104

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 108-80

Ümraniyespor - Isparta 32 | CANLI İZLE
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor
DİĞER
Şarkıcı Lara'nın son hali 'yok artık' dedirtti! 'Dudağımla pipet bile tutamıyorum' demişti
CANLI | Suriye'de harita değiştiren 7 gün! Muhalifler Hama'ya girdi, rejim Humus'a çekiliyor, SMO Münbiç'e ilerliyor | Azez'de TSK konvoyu
Galatasaray’a şok FIFA engeli!
Mourinho o ismin biletini kesti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mehmet Türkmen'in Beşiktaş ve F.Bahçe karnesi Mehmet Türkmen'in Beşiktaş ve F.Bahçe karnesi 13:15
NBA'de heyecan 6 karşılaşmayla devam edildi! NBA'de heyecan 6 karşılaşmayla devam edildi! 13:12
TFF'den UEFA'ya İsrailli futbolcu için soruşturma talebi! TFF'den UEFA'ya İsrailli futbolcu için soruşturma talebi! 12:55
Mehmet Türkmen kimdir, nereli, kaç yaşında? Mehmet Türkmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 12:45
Lyon ile yakın temas! 3 isim birden... Lyon ile yakın temas! 3 isim birden... 12:34
Beşiktaş - F.Bahçe derbisinin hakemi belli oldu Beşiktaş - F.Bahçe derbisinin hakemi belli oldu 12:24
Daha Eski
Ümraniyespor - Isparta 32 | CANLI İZLE Ümraniyespor - Isparta 32 | CANLI İZLE 12:15
Futbolculardan flaş eleştiri: Kaslarımız eridi Futbolculardan flaş eleştiri: Kaslarımız eridi 11:49
Olympiakos - Fenerbahçe Medicana maçı detayları! Olympiakos - Fenerbahçe Medicana maçı detayları! 11:39
Kenan Yıldız, Juventus'un göz bebeği Kenan Yıldız, Juventus'un göz bebeği 11:34
Al Ittihad-Al Nassr maçı ne zaman, hangi kanalda? Al Ittihad-Al Nassr maçı ne zaman, hangi kanalda? 11:33
Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı detayları! Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı detayları! 11:29