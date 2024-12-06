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Haberler NBA NBA yönetimi, Alperen Şengün'e para cezası kesti!

NBA yönetimi, Alperen Şengün'e para cezası kesti!

NBA takımlarından Houston Rockets'ın formasını terleten milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Sacramento Kings mücadelesinde hakeme yönelik kullandığı uygunsuz sözler sebebiyle NBA tarafından para cezasına çarptırıldı. İşte detaylar... | Son dakika NBA haberleri

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 10:06
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NBA yönetimi, Alperen Şengün'e para cezası kesti!

NBA'de normal sezonda Houston Rockets, Sacramento Kings'e 120-111 mağlup oldu.

Maçın bitimine 1.52 kala hakem John Goble'a karşı gelmesi ve küfürlü konuşması nedeniyle iki teknik faul alan ve oyundan atılan koç Ime Udoka 50 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Ntv'de yer alan habere göre, milli basketbolcumuz Alperen Şengün'e ise hakeme karşı uygunsuz bir dil kullandığı gerekçesiyle 15 bin dolar para cezası verildi.

Tari Eason ise maçın bitiminden sonra tribünde oturan bir seyirciye havlu fırlattığı ve "uygunsuz sözler" söylediği için 35 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

15-7'lik derecesiyle Rockets Batı Konferansı'nda lider Oklahoma City'nin 1,5 maç gerisinde ikinci, NBA genelinde ise dördüncü sırada yer alıyor.

Alperen Şengün bu sezon Rockets formasıyla maç başına 19,0 sayı, 10,7 ribaunt ve 5,3 asist ortalamaları yakaladı.

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