Alperen Şengün'den yeni rekor!

NBA ekiplerinden Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün rekorlarına bir yenisini daha ekledi.

Houston Rockets, bu sabaha karşı oynanan karşılaşmada Sacramento Kings'e konuk oldu. Kings'in 120-1111'lik üstünlüğü ile sonuçlanan mücadelede Alperen Şengün 24 sayı 8 ribaund 6 asistlik bir performans sergiledi. Şengün, bu maçta aynı zamanda NBA tarihinde 900 asist barajını geçen en genç pivot oldu. 22 yaş 131 gün ile listenin ilk sırasına yerleşen Alperen Şengün'ü, ikinci sırada 23 yaş 18 gün ile NBA'de üç defa yılın en değerli oyuncusu ödülüne layık görülen yıldız oyuncu Nikola Jokic takip ediyor.

Alperen Şengün, geçtiğimiz hafta da NBA Batı Konferansı haftanın oyuncusu ödülünü kazanmıştı.