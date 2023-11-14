Haberler NBA Boston Celtics 114-98 New York Knicks (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Boston Celtics 114-98 New York Knicks (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika spor haberleri... NBA'de Boston Celtics, sahasında ağırladığı New York Knicks'i 114-98'lik skorla devirdi. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 15:14
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Boston Celtics 114-98 New York Knicks (MAÇ SONUCU - ÖZET)

NBA'de Boston Celtics, sahasında karşılaştığı New York Knicks'i 114-98'lik skorla yenerek bu sezon 8. galibiyetini elde etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon 4 karşılaşmayla devam etti. Doğu Konferansı ekiplerinin mücadelesinde Boston Celtics, konuk ettiği New York Knicks'i 114-98'lik skorla mağlup etti. Celtics'te Jayson Tatum 35 sayı, 7 asist, 6 ribaund, Jaylen Brown 22 sayı, 6 asist, 5 ribaund, Kristaps Porzingais de 21 sayı, 6 ribaund, 3 asistle galibiyete katkı verdi. Knicks'te ise Jalen Brunson'un 26 sayı, 4 asist, 3 ribaundu, Julius Randle'ın da 25 sayı, 9 ribaund ve 5 asisti yeterli olmadı. Bu sonuçla Boston 8. galibiyetini elde ederken, Knicks 5. mağlubiyetini aldı.

Gecenin geriye kalan maçları ise şu şekilde sonuçlandı:

Boston Celtics: 114 - New York Knicks: 98

Toronto Raptors: 111 - Washington Wizards: 107

Milwaukee Bucks: 118 - Chicago Bulls: 109

Sacramento Kings: 132 - Cleveland Cavaliers: 120

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