Haberler NBA Klay Thompson imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Klay Thompson imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Son dakika spor haberi: NBA yıldızlarından Klay Thompson, Golden State Warriors ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor. 4 yılık bir kontrata imza atması beklenen başarılı basketbolcunun yıllık 30 milyon ila 35 milyon dolar arasında bir değere sahip sözleşmeyi kabul edeceği kaydedildi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 13:53
Klay Thompson imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Golden State Warriors forveti Klay Thompson'ın sözleşme detayları belli oldu. Thompson'ın mevcut sözleşmesinin son yılında olması, kontratının uzatılmasıyla ilgili tartışmaları da alevlendirmişti.

Thompson'ın muhtemelen yıllık 30 milyon ila 35 milyon dolar arasında değere sahip dört yıllık bir sözleşmeyi kabul edeceğini ve bunun Warriors'ın çekirdeğinin varlığını sağlamlaştıracağını öne sürdü.

Birçok analist ve NBA yöneticsi, Thompson ve Warriors arasında karşılıklı yarar sağlayan bir anlaşma öngörüyor ve takımın, aralarında Stephen Curry ve Draymond Green'in de bulunduğu çekirdek üçlüsünün potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için ortak çaba gösterdiğini vurguluyor.

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