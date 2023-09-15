NBA'e yıldız kuralı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2023-24 sezonunda bir takım, aynı maçta sadece tek bir yıldız oyuncusunu dinlendirebilecek. Yıldız oyuncu kriteri "önceki üç sezon içinde All-Star veya All-NBA takımına seçilme" olarak belirlendi. Uymayan takımlar 100 bin dolar para cezasına çarptırılacak.
AmerikanBasketbol Ligi'nde (NBA) 2023-24 sezonunda bir takım, aynı maçta sadece tek bir yıldız oyuncusunu dinlendirebilecek. Yıldız oyuncu kriteri "önceki üç sezon içinde All-Star veya All-NBA takımına seçilme" olarak belirlendi. Uymayan takımlar 100 bin dolar para cezasına çarptırılacak.