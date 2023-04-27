Yılın çaylağı Banchero

NBA'de yılın çaylağı Orlando Magic'in 20 yaşındaki ismi Paolo Banchero oldu. Banchero, yapılan oylama sonucu 2022- 23 sezonunda en iyi çaylak oyuncu ödülünü kazandı. Banchero, sezonu 20 sayı, 6.9 ribaund ve 3.7 asist ortalamalarıyla tamamladı. Williams ikinci, Kessler ise üçüncü sırada yer aldı.
NBA'deyılın çaylağı Orlando Magic'in 20 yaşındaki ismi Paolo Banchero oldu. Banchero, yapılan oylama sonucu 2022- 23 sezonunda en iyi çaylak oyuncu ödülünü kazandı. Banchero, sezonu 20 sayı, 6.9 ribaund ve 3.7 asist ortalamalarıyla tamamladı. Williams ikinci, Kessler ise üçüncü sırada yer aldı.