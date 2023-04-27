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Yılın çaylağı Banchero

NBA'de yılın çaylağı Orlando Magic'in 20 yaşındaki ismi Paolo Banchero oldu. Banchero, yapılan oylama sonucu 2022- 23 sezonunda en iyi çaylak oyuncu ödülünü kazandı. Banchero, sezonu 20 sayı, 6.9 ribaund ve 3.7 asist ortalamalarıyla tamamladı. Williams ikinci, Kessler ise üçüncü sırada yer aldı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Yılın çaylağı Banchero
NBA'de yılın çaylağı Orlando Magic'in 20 yaşındaki ismi Paolo Banchero oldu. Banchero, yapılan oylama sonucu 2022- 23 sezonunda en iyi çaylak oyuncu ödülünü kazandı. Banchero, sezonu 20 sayı, 6.9 ribaund ve 3.7 asist ortalamalarıyla tamamladı. Williams ikinci, Kessler ise üçüncü sırada yer aldı.
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