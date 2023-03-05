Haberler NBA Alperen Şengün "double double" yaptığı karşılaşmada Houston San Antonio Spurs'ü 122-110 yendi!

Alperen Şengün "double double" yaptığı karşılaşmada Houston San Antonio Spurs'ü 122-110 yendi!

NBA'de heyecan devam ediyor. Alperen Şengün "double double" yaptığı karşılaşmada Houston San Antonio Spurs'ü 122-110 yendi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 10:51
Alperen Şengün "double double" yaptığı karşılaşmada Houston San Antonio Spurs'ü 122-110 yendi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks'ı 133-130 yenen Philadelphia 76ers, rakibinin 16 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nın 3. sırasındaki 76ers, konferansın ve ligin zirvesindeki Bucks'ı deplasmanda mağlup etti.

76ers'ta James Harden 38 sayı, 10 asist, 9 ribaunt; Joel Embiid de 31 sayı, 10 asist, 6 ribauntla "double double"a imza attı. Tyrese Maxey ise 26 sayılık katkıda bulundu.

Ligde 16 maç sonra kaybeden Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 13 ribaunt; Jrue Holiday 26 sayı, 13 asist; Brook Lopez 26 sayı, 6 ribaunt ve Grayson Allen ise 20 sayıyla mücadele etti.

Alperen, Teksas derbisinde "double double" yaptı

Batı Konferansı'nın son iki sırasındaki Teksas eyaleti takımlarının karşılaşmasında Houston Rockets, konuk olduğu San Antonio Spurs'ü 122-110 yendi.

Rockets'ta 8 oyuncu çift haneli skor üretirken 20 sayı, 5 ribauntla oynayan Tari Eason ve 16 sayı, 10 ribaunt, 4 asistle "double double" yapan Alperen Şengün öne çıktı.

Spurs cephesinde 28 sayı kaydeden Devonte' Graham, sahanın en skoreri oldu.

Cedi Osman ise takımı Cleveland Cavaliers'ın sahasında Detroit Pistons'ı 114-90 yendiği maçı 5 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle tamamladı.

Sonuçlar

Washington Wizards-Toronto Raptors: 109-116 (uzatmada)

Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 114-90

Miami Heat-Atlanta Hawks: 117-109

San Antonio Spurs-Houston Rockets: 110-122

Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 130-133

Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 134-138

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