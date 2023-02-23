NBA'de Clippers Westbrook'u transfer etti

NBA'de Los Angeles Clippers, dünyaca ünlü basketbolcu Russell Westbrook'u kadrosuna kattı.



Kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre, 2017'de normal sezonun en değerli oyuncusu ödülünü alan ve 9 kez all-star seçilen Westbrook ile sözleşme imzalandı.

Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Washington Wizards ve Lakers formalarını giydiği kariyerinde 22,5 sayı, 8,4 asist, 7,3 ribaunt ortalamaları bulunan Westbrook, bu sezon ise maç başına 15,9 sayı, 7,5 asist ve 6,2 ribaunt üretti.

Clippers, 33 galibiyet ve 28 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın 4. sırasında yer alıyor.