Haberler NBA NBA'de Clippers Westbrook'u transfer etti

NBA'de Clippers Westbrook'u transfer etti

NBA takımlarından Los Angeles Clippers, all-star oyun kurucu Russell Westbrook ile sözleşme imzaladıklarını duyurdu. Los Angeles Lakers'tan takasın son gününde geçtiği Utah Jazz ile sözleşmesinin feshi konusunda anlaşan 34 yaşındaki Westbrook, kariyerini Clippers'ta sürdürecek.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 10:05
NBA'de Clippers Westbrook'u transfer etti

NBA'de Los Angeles Clippers, dünyaca ünlü basketbolcu Russell Westbrook'u kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre, 2017'de normal sezonun en değerli oyuncusu ödülünü alan ve 9 kez all-star seçilen Westbrook ile sözleşme imzalandı.

Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Washington Wizards ve Lakers formalarını giydiği kariyerinde 22,5 sayı, 8,4 asist, 7,3 ribaunt ortalamaları bulunan Westbrook, bu sezon ise maç başına 15,9 sayı, 7,5 asist ve 6,2 ribaunt üretti.

Clippers, 33 galibiyet ve 28 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın 4. sırasında yer alıyor.

DİĞER
Demet Akalın'ın eşya çağrısı yanıt buldu! 'Bunlar çok güzel hareketler...'
Müge Anlı 'üfürükçü Adem Önal gözaltında' dedi Merve'nin yüzü ilk kez güldü! Kirli çamaşırları ortaya dökülmüştü: "Kedi derisi, cinsel güç artırıcı..."
TFF'den önemli duyurdu! Ligden çekilen takımların...
Kartal'ın gözdesine bir talip daha! Kararı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hawks'ta başantrenör Nate McMillan'la yollar ayrıldı
Alperen Şengün'den depremzedelere destek mesajı!
İstanbul barajları doluluk oranı (23 Şubat 2023)
2023 AÖF kayıt yenileme!
ÖSYM ALES çıkmış sorular ve çözümleri PDF
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de 3 ayrılık birden! İşte o isimler F.Bahçe'de 3 ayrılık birden! İşte o isimler 11:05
12 Dev Adam Letonya mücadelesi 12 Dev Adam Letonya mücadelesi 10:52
TFF'den önemli duyurdu! Ligden çekilen takımların... TFF'den önemli duyurdu! Ligden çekilen takımların... 10:36
Oynamak istediği takımı açıkladı! "Önce imza atarım..." Oynamak istediği takımı açıkladı! "Önce imza atarım..." 10:07
Basel - Trabzonspor maçı saat kaçta? Basel - Trabzonspor maçı saat kaçta? 10:04
Westbrook'un yeni takımı belli oldu! Westbrook'un yeni takımı belli oldu! 10:00
Daha Eski
Anadolu Efes ASVEL'e konuk olacak Anadolu Efes ASVEL'e konuk olacak 09:40
Fırtına nasıl tur atlar? İşte yanıtı Fırtına nasıl tur atlar? İşte yanıtı 09:17
G.Saray'a gelecek mi? Ailesi son noktayı koydu G.Saray'a gelecek mi? Ailesi son noktayı koydu 09:15
Kartal'ın gözdesine bir talip daha! Kararı... Kartal'ın gözdesine bir talip daha! Kararı... 08:51
Barça'dan G.Saray'a dünya yıldızı! Barça'dan G.Saray'a dünya yıldızı! 01:29
G.Saray deplasmanda avantajı kaptı! G.Saray deplasmanda avantajı kaptı! 01:17