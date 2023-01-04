Haberler NBA NBA'de Milwaukee Bucks Washington Wizards'ı devirdi! Antetokounmpo kariyer rekoru kırdı

NBA'de Milwaukee Bucks Washington Wizards'ı devirdi! Antetokounmpo kariyer rekoru kırdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde heyecan devam ediyor. Milwaukee Bucks, sahasında Washington Wizards'ı 123-113 mağlup ettiği karşılaşmada Giannis Antetokounmpo kariyer rekorunu kırdı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 11:07 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 11:13
NBA'de Milwaukee Bucks Washington Wizards'ı devirdi! Antetokounmpo kariyer rekoru kırdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, sahasında Washington Wizards'ı 123-113 yendi.

NBA'e 3 maçla devam edildi. Giannis Antetokounmpo'nun 55 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle kariyer rekoru kırdığı mücadeleyi 10 sayı farkla kazanan Bucks, bu sezon 24. galibiyetini elde etti.

Ev sahibi ekipte; Brook Lopez 21 sayı, 12 ribaunt, Bobby Portis 17 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

Bradley Beal'in sakatlığının nüksettiği Wizards'ta, Kristaps Porzingis 22, Kyle Kuzma 20, Deni Avdija, Rui Hachimura ve Corey Kispert 12'şer sayıyla maçı tamamladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 123-113

Oklahoma City Thunder-Boston Celtics: 150-117

Utah Jazz-Sacramento Kings: 115-117

DİĞER
Son dakika haberleri: Olaylı maçın ardından Ahmet Çakar'dan şoke eden sözler! 'İnfaz ettiler! Büyük saçmalık, bugünden tezi yok...'
Yonca Evcimik "2023'ün ilk denizi" dedi sosyal medyayı yıktı geçti! O anları gören sosyal medya kullanıcıları: "Suyun sizinle ısındığı doğrudur"
F.Bahçe'de stopere yeni aday!
Hangi futbolcular gönderilecek? 5 ayrılık birden...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cedi takımını galibiyete taşıdı! Alperen...
Denver evinde Celtics'i devirdi! İşte gecenin sonuçları
Orta Gelir Konut kampanyası başvuru tarihleri, şartları nedir?
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antetokounmpo kariyer rekoru kırdı! NBA'de sonuçlar Antetokounmpo kariyer rekoru kırdı! NBA'de sonuçlar 11:07
Şenol Güneş konuşuyor | CANLI Şenol Güneş konuşuyor | CANLI 11:05
📺TRABZONSPOR GİRESUNSPOR CANLI İZLE 📺TRABZONSPOR GİRESUNSPOR CANLI İZLE 10:57
Crystal Palace - Tottenham maçı saat kaçta? Crystal Palace - Tottenham maçı saat kaçta? 10:43
Aston Villa - Wolverhampton maçı saat kaçta? Aston Villa - Wolverhampton maçı saat kaçta? 10:38
Leeds United - West Ham United maçı saat kaçta? Leeds United - West Ham United maçı saat kaçta? 10:32
Daha Eski
Southampton - Nottingham Forest maçı saat kaçta? Southampton - Nottingham Forest maçı saat kaçta? 10:27
Konyaspor - Sivasspor maçı saat kaçta? Konyaspor - Sivasspor maçı saat kaçta? 10:20
Olay sözler! "Burada en günahsız kişi..." Olay sözler! "Burada en günahsız kişi..." 10:19
Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? 10:14
Hangi futbolcular gönderilecek? 5 ayrılık birden... Hangi futbolcular gönderilecek? 5 ayrılık birden... 10:09
Jesus tarihe geçti! Daum'dan sonra... Jesus tarihe geçti! Daum'dan sonra... 10:06