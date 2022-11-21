Haberler NBA Cedi Osman'dan 20 sayı 12 ribaund!

Cedi Osman'dan 20 sayı 12 ribaund!

Amerikan Basketbol Ligi NBA'da normal sezon oynanan 7 maçla devam etti. Gecenin dikkat çeken maçında Cleveland Cavaliers, sahasında ağırladığı Miami Heat'i 113-87 mağlup etti. Cavaliers, 16. maçında 10. galibiyetini alarak Doğu Konferansı'nda ilk 4'te yer almayı sürdürdü. Miami Heat ise 17. maçında 10. yenilgisini aldı. Cavaliers'ta forma giyen milli yıldız Cedi Osman, kenardan gelerek 37 dakika sahada kaldı. Cedi, 20 sayı 12 ribaund 3 asist 1 top çalma ve 1 blok ile oynadı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 08:41
Cedi Osman'dan 20 sayı 12 ribaund!
Amerikan Basketbol Ligi NBA'da normal sezon oynanan 7 maçla devam etti.

Gecenin dikkat çeken maçında Cleveland Cavaliers, sahasında ağırladığı Miami Heat'i 113-87 mağlup etti. Cavaliers, 16. maçında 10. galibiyetini alarak Doğu Konferansı'nda ilk 4'te yer almayı sürdürdü. Miami Heat ise 17. maçında 10. yenilgisini aldı.

Cavaliers'ta forma giyen milli yıldız Cedi Osman, kenardan gelerek 37 dakika sahada kaldı. Cedi, 20 sayı 12 ribaund 3 asist 1 top çalma ve 1 blok ile oynadı. Darius Garland 25 sayı, Evan Mobley 15 sayı ve 10 ribaund, Donovan Mitchell ile Isaac Okoro ise 13'er sayı ile mücadfel ettiler. Miami Heat'te Bam Adebayo 21, Caleb Martin ise 17 sayı üretti. Heat'in yıldızı Jimmy Butler ise maçta forma giymedi.

Houston Rockets'ın Golden State Warriors'a 127-120 yenildiği maçta ise Alperen Şengün, 4 sayı 7 ribaund 3 asist ve 1 top çalma ile oynadı.

Gecenin diğer maçlarında alınan skorlar şöyle:

Detroit Pistons 129-137 Sacramento Kings
Washington Wizards 106-102 Charlotte Hornets
Brooklyn Nets 127-115 Memphis Grizzlies
Dallas Mavericks 97-98 Denver Nuggets
Los Angeles Lakers 123-92 San Antonio Spurs

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