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Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 103-92 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Cedi'li Cavaliers galibiyet serisini devam ettirdi

Son dakika spor haberleri... NBA'de milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Orlando Magic'i 103-92 mağlup etti. Cedi Osman, 14 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistle oynadı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 11:14
Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 103-92 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Cedi'li Cavaliers galibiyet serisini devam ettirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Orlando Magic'i 103-92 yendi. NBA'e 10 karşılaşmayla devam edildi. Henüz galibiyeti bulunmayan Magic'i ağırlayan Cavaliers, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 11 sayı farkla kazanarak 4'te 3 yaptı.

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 14 sayı, 7 ribaunt, 3 asistle oynadığı Cavaliers'ta Jarrett Allen 18 sayı, 16 ribauntla "double double" yaptı. 22 sayı üreten Evan Mobley, takımın en skorer ismi oldu.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Magic'in çaylak oyuncusu Paolo Banchero, parkeden 29 sayı, 8 ribaunt, 4 asistlik performansla ayrıldı. Franz Wagner 22, Wendell Carter Jr. 12 sayı kaydetti.

ANTETOKOUNMPO'DAN NETS POTASINA 43 SAYI

İki iddialı takımın karşı karşıya geldiği mücadelede Milwaukee Bucks, sahasında Brooklyn Nets'i 110-99 yenerek 3'te 3 yaptı.

Ev sahibi ekibin all-star oyuncusu Giannis Antetokounmpo, 43 sayı, 14 ribaunt, 5 asist, 3 blokluk performansıyla takımını galibiyete taşıdı. Bobby Portis 20 sayı, 11 ribaunt, Jrue Holiday 15 sayıyla maçı tamamladı.

Konuk takımda ise Kevin Durant'in 33, Kyrie Irving'in 27 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Atlanta Hawks: 113-118

Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 103-92

New York Knicks-Charlotte Hornets: 134-131 (uzatmada)

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 119-109

Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets: 110-99

Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 134-122

Chicago Bulls-Indiana Pacers: 124-109

Utah Jazz-Houston Rockets: 109-101

Denver Nuggets-Los Angeles Lakers: 110-99

Portland Trail Blazers-Miami Heat: 98-119

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