Haberler NBA NBA yıldızı Montrezl Harrell'a hapis şoku!

NBA yıldızı Montrezl Harrell'a hapis şoku!

Son dakika spor haberi: Son olarak Charlotte Hornets forması giyen NBA basketbolcusu Montrezl Harrell hapis cezasıyla karşı karşıya geldi. Polis kontrolü sırasında arabasında uyuşturucu bulunan yıldız oyuncu, 1-5 yıl arası hapis ve 10 bin dolar para cezası alabilir.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 12:53
NBA yıldızı Montrezl Harrell'a hapis şoku!

Montrezl Harrell, uyuşturucu kaçakçılığı yapmakla suçlanıyor. Polis kontrolü sırasında arabasında uyuşturucu bulunan yıldız oyuncu, hapis cezasıyla karşı karşıya.

28 yaşındaki oyuncu, 12 Mayıs'ta sabah 10.00 sularında trafik kurallarını ihlal etmesiyle bir Kentucky eyalet polisi tarafından durduruldu. Polisler uyuşturucudan şüphelenirken Harrell, üzerinde bir miktar bulundurduğunu itiraf etti. Ancak arabada yapılan inceleme sonrası 3 kilo uyuşturucu bulundu.

D sınıfı bir suç olarak ilk kez yargılanan Montrezl Harrell, 1-5 yıl arası hapis ve 10 bin dolar para cezasıyla karşı karşıya.

Kariyerinde Los Angeles Lakers, Washington Wizards, Charlotte Hornets, Houston Rockets ve Los Angeles Clippers formaları giyen 28 yaşındaki oyuncu, 2020'de Yılın En İyi Altıncı Adamı seçilmişti.

Serbest oyuncu konumundaki Harrell, geçtiğimiz sezon Charlotte Hornets formasıyla 14 sayı ve 7 ribaund ortalamaları tutturdu.


DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Bomba iddia! Fatih Terim Galatasaray'a dönecek mi?
Esenyurt'ta annesini bıçaklayan kız tutuklandı! O anlar kamerada
Özbek bombaları patlatıyor!
Senelik 5 milyon euro önerdiler! Sergen Yalçın...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Warriors'un şampiyonluğuna 1 kaldı!
Final serisinde durum eşitlendi!
ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ? Asgari ücret zammı için Başkan Erdoğan'dan açıklama
GÜZEL KARPUZ NASIL SEÇİLİR?
İL İL KURBAN FİYATLARI 2022
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sürpriz transfer iddiası! Yıldız ismin menajeri Fenerbahçe'yi açıkladı Sürpriz transfer iddiası! Yıldız ismin menajeri Fenerbahçe'yi açıkladı 13:12
NBA yıldızı Montrezl Harrell'a hapis şoku! NBA yıldızı Montrezl Harrell'a hapis şoku! 12:53
Özbek'ten flaş karar! Terim Galatasaray'a Özbek'ten flaş karar! Terim Galatasaray'a 12:33
Ukrayna - İrlanda maçı saat kaçta? Ukrayna - İrlanda maçı saat kaçta? 12:11
İtalya'dan Trabzonspor için flaş transfer iddiası! İtalya'dan Trabzonspor için flaş transfer iddiası! 12:06
Ermenistan - İskoçya maçı saat kaçta? Ermenistan - İskoçya maçı saat kaçta? 12:04
Daha Eski
Litvanya henüz Türkiye'ye gelemedi! İşte son durum Litvanya henüz Türkiye'ye gelemedi! İşte son durum 12:02
Polonya - Belçika maçı saat kaçta? Polonya - Belçika maçı saat kaçta? 11:57
Hollanda - Galler maçı saat kaçta? Hollanda - Galler maçı saat kaçta? 11:37
Senelik 5 milyon euro önerdiler! Sergen Yalçın... Senelik 5 milyon euro önerdiler! Sergen Yalçın... 11:35
Dursun Özbek mazbatasını aldı Dursun Özbek mazbatasını aldı 11:29
Türkiye - Litvanya maçı saat kaçta? Türkiye - Litvanya maçı saat kaçta? 11:19