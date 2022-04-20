Haberler NBA Miami Heat: 115-Atlanta Hawks:105 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Miami play-off'ta seriyi 2-0'a getirdi

Miami Heat: 115-Atlanta Hawks:105 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Miami play-off'ta seriyi 2-0'a getirdi

Son dakika spor haberleri... NBA'de Miami Heat, play-off'ta karşılaştığı Atlanta Hawks'ı 115-105 mağlup ederek seriyi 2-0'a getirdi. Miami'de Jimmy Butler 45 sayı ile play-off rekorunu kırarken ayrıca 5 ribaund, 5 asist ve 2 top çalma ile oynadı. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 10:36
Miami Heat: 115-Atlanta Hawks:105 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Miami play-off'ta seriyi 2-0'a getirdi

NBA play-off ilk turunda heyecan 3 karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı'nda Miami Heat, FTX Arena'da karşılaştığı Atlanta Hawks'ı 115-105'lik skorla mağlup ederek, seride durumu 2-0'a getirdi.

Miami'de Jimmy Butler 45 sayı ile play-off rekorunu kırarken ayrıca 5 ribaund, 5 asist ve 2 top çalma ile oynadı. Takımda Tyler Herro 15 sayı, 3 ribaund ve Max Strus 14 sayı, 4 asistle katkıda bulundu. Atlanta'da ise Bogdan Bogdanovic'in 29 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve Trae Young'ın 25 sayı, 7 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Batı Konferansı

(1) Memphis Grizzlies: 124 - Minnesota Timberwolves: 96 (1)
(1) Phoenix Suns: 114 - New Orleans Pelicans: 125 (1)

Doğu Konferansı

(2) Miami Heat: 115 - Atlanta Hawks:105 (0)

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