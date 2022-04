Son dakika spor haberleri: LeBron James'ten Fenerbahçe Safiport hamlesi!

Dünyaca ünlü basketbolcu LeBron James'ten flaş bir paylaşım geldi. Los Angeles Lakers forması giyen süperstar; Fenerbahçe Safiport, Euroleague Kadınlar Final Four'da finale kalınca sarı-lacivertlileri ve Kayla McBride'ı öven bir tweet attı. Bu gönderi kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve etkileşim aldı.

51 milyonun üzerinde takipçisi olan LeBron James, Twitter'da en çok takip edilen 26. kişi...

So 🔥🔥🔥🔥🔥🔥!!! Kayla McBride got so much game too!! TOUGH!!! https://t.co/7itOAHrT3d