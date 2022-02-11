NBA'de James Harden ile Ben Simmons takaslandı!

Brooklyn Nets'in James Harden ve Paul Millsap'i, Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond ve iki adet ilk tur draft hakkı karşılığında Philadelphia 76ers'a takas ettiği bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania, Harden'ın ayrıca anlaşmanın bir parçası olarak gelecek sezon için kontratındaki 47.3 milyon dolarlık opsiyonunu da kullandığını açıkladı.

Harden'ın, 76ers ile yaklaşık 223 milyon dolar değerinde dört yıllık bir uzatma kontratı imzalayabileceği daha önce rapor edilmişti.

2022 ilk tur seçimi korumasızken, 2027 seçiminin korumalı olduğu ve Brooklyn'in 2022 seçimini 2023'e kadar erteleyebileceği belirtildi. Ayrıca 2027 seçiminin 1-8 korumalı olduğu ve 2028'de tekrar aynı şekilde olacağı kaydedildi. Bunun gerçekleşmemesi durumunda, seçimin iki adet ikinci tur seçimine ve 2029'da ise 2 milyon dolara dönüşeceği bildirildi.

Nets'in ayrıca, takas için kadro yeri oluşturmak adına DeAndre Bembry'yi de serbest bıraktığı kaydedildi.

Harden son birkaç haftadır Nets'ten takasını ararken, Simmons ve 76ers ile geçtiğimiz Temmuz ayından beri bir anlaşma bulmaya çalışıyordu.

