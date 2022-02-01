Haberler NBA NBA'de Cedi Osman'dan müthiş performans! Kariyer rekoru kırdı

NBA'de Cedi Osman'dan müthiş performans! Kariyer rekoru kırdı

Son dakika spor haberi: NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 93-90 kazandıkları New Orleans Pelicans gösterdiği performansla dikkat çekti. Maça oyun kurucu olarak başlayan Cedi Osman, yüzde 18,8 saha içi isabetiyle 7 sayıda kalsa da 12 asistle kariyer rekoru kırdı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2022 Salı 10:31
NBA'de Cedi Osman'dan müthiş performans! Kariyer rekoru kırdı

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Cavaliers, sahasında Pelicans'ı yenerek son 10 maçında 8. galibiyetini aldı.

Cavaliers'ta Brandon Goodwin 21 sayı, Jarrett Allen 16 sayı, 8 ribaunt ve Kevin Love 15 sayı, 11 ribauntla oynadı. Darius Garland'ın yokluğunda maça oyun kurucu olarak başlayan Cedi Osman, yüzde 18,8 saha içi isabetiyle 7 sayıda kalsa da 12 asistle kariyerinin en iyi istatistiğine ulaştı.

Pelicans cephesinde Jaxson Hayes 19 sayı, 7 ribaunt, 3 blok, Devonte' Graham de 20 sayıyla mücadele etti.

WARRİORS ROCKETS'I CURRY'NİN 40 SAYISIYLA YENDİ

Ligin 2. en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Golden State Warriors, Houston Rockets deplasmanından 122-108 galip ayrıldı.

Peş peşe 6. maçını kazanan Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry, 21'i son çeyrekte 40 sayı atmasının yanı sıra 9 asist ve 5 ribaunt üretti. Andrew Wiggins de 23 sayı, 5 ribauntluk katkıda bulundu.

Rockets'ta Christian Wood 24 sayı, 13 ribaunt, Kevin Porter da 17 sayı, 11 asistle "double double" yaptı. Alperen Şengün ise 2 sayı, 4 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.

EKSİK 76ERS GRIZZLIES'İ UZATMADA GEÇTİ
Doğu Konferansı'nın önemli takımlarından Philadelphia 76ers ile Batı Konferansı'nın formda ekibi Memphis Grizzlies arasındaki mücadele, çekişmeye sahne oldu.

All-star pivotu Joel Embiid'in yanı sıra Furkan Korkmaz'dan da yoksun sahaya çıkan 76ers, 111-111'lik skorla uzatmaya giden maçı 122-119 kazandı.

Art arda 5. galibiyetini elde eden ev sahibi 76ers'ta Tyrese Maxey 33 sayı, 8 asist, 4 blok, Tobias Harris 31 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve Andre Drummond 16 sayı, 23 ribaunt, 5 asist, 3 blokla oynadı.

Grizzlies'te Ja Morant'in 37 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve Desmond Bane'in 34 sayı, 7 ribaunt, 3 top çalmalık performansı galibiyete yetmedi.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies: 122-119 (uzatmada)

Indiana Pacers-Los Angeles Clippers: 122-116

Cleveland Cavaliers-New Orleans Pelicans: 93-90

Boston Celtics-Miami Heat: 122-92

New York Knicks-Sacramento Kings: 116-96

Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 100-106

Houston Rockets-Golden State Warriors: 108-122

Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 98-81

DİĞER
Son dakika: İşte Galatasaray'ın 4. bombası! Gomis transferi için olay sözler...
Tuğba Ekinci'den nişanlısıyla Hadise'ye olay misilleme! "Benimki daha kaslı ve baba parası yemiyor üstelik borcu da yok"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor