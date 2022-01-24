Miami Heat Los Angeles Lakers : 113-107 | MAÇ SONUCU

NBA'de Los Angeles Lakers, Miami Heat'e konuk oldu.

Heat, milli oyuncularımızdan Ömer Faruk Yurtseven'in süre almadığı maçta Lakers karşısında 113-107 galip geldi.

Lakers bu sonuçla 47. maçında 24. mağlubiyetini alırken Miami Heat ise 47. maçında 30. kez kazandı.

Lakers'ta LeBron James, 33 sayı, 11 ribaund ve 4 asist ile mağlubiyeti önlemek için çok çalışsa da başaramadı. Russell Westbrook, 9/15 saha içi isabet oranıyla oynadığı maçta 24 sayı, 9 ribaund ve 9 asist ile mücadele etti. Avery Bradley ise 15 sayı ile çift haneli skor üretti. Carmelo Anthony, kenardan gelerek 11 sayı üretti.

Miami Heat'te Duncan Robinson, 25 sayı ve 5 ribaund ile en skorer isim oldu. Jimmy Butler, 20 sayı, 10 ribaund ve 12 asist ile triple-double yaptı. Caleb Martin, kenardan gelerek 15 sayı üretti. Bam Adebayo, 14 sayı, 8 ribaund ve 5 asist ile oynarken Gabe Vincent ise 11 sayı ve 6 asist ile mücadele etti.

Çeyrek skorları:

1. çeyrek: 39-25

2. çeyrek: 69-52 (30-27)

3. çeyrek: 89-70 (20-18)

4. çeyrek: 113-107 (24-37)