Dallas Mavericks'in yıldızı Luka Doncic Phoenix Suns'a karşı oynayamayacak! .

Dallas Mavericks yıldızı Luka Doncic'in, ayak bileği sakatlığı sebebiyle bu gece Phoenix Suns'a karşı oynanacak maçta forma giyemeyeceği belirtildi.

The Athletic'ten Shams Charania, Doncic'in hem ayak bileğinden hem de dizinden testlere tabi tutulduğunu ve herhangi bir sorun olmadığını bildirdi. Mavericks ekibi ise Sloven yıldızı günlük değerlendirmeye alacağını kaydetti.

Substack'tan Marc Stein, Doncic'in bu gece forma giymeyecek olmasına karşın, ekibin dört maçlık deplasman yolculuğunda takımla birlikte seyahat edeceğini söyledi.

22 yaşındaki oyuncu, ekibin Pazartesi gecesi Denver Nuggets'a karşı oynadığı maçın bitimine 44 saniye kala, Austin Rivers'ın yanlışlıkla bacağının üzerine düşmesinin ardından oyundan ayrılmıştı. Canının yandığı bariz bir biçimde belli olan Luka, kendi gücüyle soyunma odasına topallayarak gitmişti.

Luka bu sezon oynadığı 13 maçta, 24.9 sayı, 8.3 ribaund, 7.9 asist ve 1.3 top çalma ortalamalarına sahip.