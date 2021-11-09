Curry, %50 şut ve 9 üçlük isabeti ile 50 sayının yanı sıra, 10 asist, 7 ribaund, 3 top çalma ve 1 blok da kaydetti ve NBA tarihinde bir maçta 50 sayı ve 10 asist barajını geçen en yaşlı oyuncu oldu (33).
Stephan Curry NBA tarihine geçti!
NBA'in en fazla şampiyonluk yaşayan isimlerinden birisi olan Golden State Warriors efsanesi Stephan Curry, bir kez daha NBA tarihine geçti. ABD'li oyun kurucu, takımının Atlanta Hawks'ı 127-113 yendiği maçta 50 sayı bularak bir maçta 50 sayı ve 10 asist barajını geçen en yaşlı oyuncu oldu (33).
Curry, %50 şut ve 9 üçlük isabeti ile 50 sayının yanı sıra, 10 asist, 7 ribaund, 3 top çalma ve 1 blok da kaydetti ve NBA tarihinde bir maçta 50 sayı ve 10 asist barajını geçen en yaşlı oyuncu oldu (33).