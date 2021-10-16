Kyrie Irving'in aşı inadı 15 milyon dolara mal oldu!

Brooklyn Nets'te forma giyen Kyrie Irving, aşı olmayı reddetmesi nedeniyle neredeyse yıllık maaşının yarısını kaybedecek. New York eyalet yasaları nedeniyle kapalı alandaki etkinliklere katılmak için zorunlu tutulan Covid-19 aşısını olmayı kabul etmeyen 29 yaşındaki yıldız basketbolcu iç saha maçlarına çıkamayacak.

Kadro dışı kalan Irving, antrenmanlarını da tek başına sürdürecek ve sadece bu yasağın uygulanmadığı eyaletlerdeki deplasman maçlarında sahaya çıkabilecek. Yıllık maaşı 33 milyon dolar olan Kyrie Irving'in bu nedenle yaklaşık 15 milyon dolarlık bir kayıp yaşayacağı ifade edildi.

Kyrie Irving yaptığı açıklamada, "Mesele para değil. Hiçbir zaman da olmadı. Bu yalnızca seçme özgürlüğüyle ilgili. Kendim için en iyi olanı yapıyorum. Yargılanmama ve şeytanlaştırılmama neden olabileceğinin bilincindeyim ancak durum bu" dedi.