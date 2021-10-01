Son dakika spor haberi: NBA oyuncularının yüzde 95'i aşılandı

NBA oyuncularının yüzde 95'inin, Covid-19'a karşı aşılanmış olduğu bildirildi. ESPN'de yer alan habere göre, 2021-22 normal sezonunun başlamasına üç haftadan kısa bir süre kala, NBA oyuncularının yüzde 95'i en azından ilk doz corona virüsü aşısını yaptırmış bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta, oyuncuların yüzde 90'ının aşılarının tam olduğu belirtilmişti.

Şu anda, Golden State Warriors ekibinin bulunduğu şehir San Francisco'nun yanı sıra, hem New York Knicks hem de Brooklyn Nets ekiplerinin şehri New York'ta aşısız oyuncuların iç saha maçlarına katılmasını engelleyecek yerel halk sağlığı kısıtlamaları bulunuyor. Bu üç takımdan sadece Knicks, tüm oyuncularının aşılarının tam olduğunu kamuoyuna açıklamıştı.