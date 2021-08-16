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Son dakika spor haberleri | Alperen Şengün'den 13 sayı 10 ribaund!

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından NBA takımlarından Houston Rockets'ın draft ettiği Alperen Şengün, Yaz Ligi'nde Orlando Magic karşısında 13 sayı 10 ribaund ile oynadı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:17
Son dakika spor haberleri | Alperen Şengün'den 13 sayı 10 ribaund!

NBA Yaz Ligi'nde geçtiğimiz gece forma giyen Houston Rockets'taki temsilcimiz Alperen Şengün, Orlando Magic'e karşı etkili bir performans gösterdi.

24 dakika sahada kalan ve 13 sayı, 10 ribaund, 2 asist ve 3 blok kaydederek güzel bir efor ortaya koyan Alperen'in bu performansına karşın Rockets, 76-89 mağlup oldu.

Rockets'ta Josh Christopher 22 sayı ile Houston'ın en skorer ismiydi. Anthony Lamb ise 17 sayıyla katkı sağladı.

Orlando'da Yante Maten 18 sayı ve 9 ribaund ile takımın en etkili oyuncusu olurken, Cole Anthony 15 sayı, 7 ribaund ve 3 asist ile kendisine destek oldu.

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