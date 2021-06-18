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Son dakika spor haberi: -: 104-89 | MAÇ SONUCU

Son dakika spor haberleri... 'de play-off heyecanı sürüyor. , yarı finalinde 'i 104-89 yenerek seriyi 3-3'e getirdi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 09:57 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 10:01
Son dakika spor haberi: Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets: 104-89 | MAÇ SONUCU

Amerikan Basketbol Ligi () play-off'larında 'i 104-89 yenen , yarı final serisinde durumu 3-3'e getirdi.

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Doğu'da normal sezonu 3. sırada tamamlayan Bucks, konferans 2'ncisi Nets'i ağırladığı serinin 6. karşılaşmasını kazandı.

Bucks'ta 38 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, 5 top çalma, Giannis Antetokounmpo da 30 sayı, 17 ribauntla "double double"a imza attı. Jrue Holiday ise 21 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 4 top çalmalık katkıda bulundu.

Nets cephesinde 32 sayı, 11 ribaunt, 16 sayı, 7 asist, 5 ribaunt, 4 top çalmayla oynadı.

Serinin son mücadelesi, Nets'in sahasında yapılacak.

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