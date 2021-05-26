Haberler NBA Son dakika spor haberi: Phoenix Suns-Los Angeles Lakers: 102-109 MAÇ SONUCU

Son dakika spor haberi: -: 102-109 MAÇ SONUCU

Son dakika spor haberleri... NBA play off'larında , 'ı 109-102 yenerek seriyi 1-1 yaptı. Lakers'ın yıldız ismi , karşılaşmayı 23 sayıyla tamamladı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 10:32
Son dakika spor haberi: Phoenix Suns-Los Angeles Lakers: 102-109 MAÇ SONUCU

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında , 'ı 109-102 mağlup ederek ilk tur serisinde durumu 1-1'e getirdi. NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı'ndaki eşleşmede son şampiyon Lakers, deplasmanda Suns'ı yenerek seride beraberliği yakalarken, 34 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaparak takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu.

Konuk ekipte 24, 23 sayıyla maçı tamamladı. Suns'ta 'ın 31 sayısı takımının mağlubiyetini önlemeye yetmedi.

MAVERICKS CLIPPERS'I YENEREK SERİYİ 2-0'A GETİRDİ

Batı Konferansı ilk tur eşlemesinde , deplasmanda 'ı 127-121 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi. Mavericks'te 39, Tim Hardaway Jr. 28 sayı üretti. Clippers'ta Kawhi Leonard 41 sayıyla oynadı.

SONUÇLAR

-Boston Celtics: 130-108 (2-0)

Phoenix Suns-Los Angeles Lakers: 102-109 (1-1)

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 121-127 (0-2)



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