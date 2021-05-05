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NBA'de Cedi Osman'ın 16 sayısı 'a yetmedi

NBA'de milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland , 'a 134-118 mağlup oldu. Cedi Osman mücadeleyi 16 sayı, 5 ribaunt ve 4 asistle tamamladı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 11:21
NBA'de Cedi Osman'ın 16 sayısı Cavaliers'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, 134-118 kaybettikleri maçında 16 sayı attı.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcisi Cavaliers'ın sahasında Suns'a mağlup olduğu maçta 45 dakika sahada kalan Cedi Osman, 16 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist üretti.

Cavaliers'ta 32, 29 sayı ile oynadı.

Suns'ta 23 sayı ve 16 asist ile "double-double" yaparak takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu.

Ayrıca üst üste 5. galibiyetini alan Suns, Batı Konferansı puan durumunda zirveye yerleşti.

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Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Dallas 'in, deplasmanda 'i 127-113 yendiği maçta 10 üçlük atarak takımına galibiyeti getiren , kulüp tarihinde bu istatistiğe ulaşan 3. oyuncu oldu.

36 sayı atan Hardaway'den önce, 1995'te ve 2015'te bir maça 10 üçlüğü sığdırabilmeyi başaran diğer oyuncular olmuşlardı.

Ayrıca 'te 23 sayı ve 12 ribaunt ile "double-double" yaptı.

SONUÇLAR

-Phoenix Suns: 118-134

-Charlotte Hornets: 99-102

Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets: 124-118

New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 108-103

Miami Heat-: 113-127

Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings: 99-103

Los Angeles Clippers-Toronto Raptors: 105-100



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