Haberler NBA Son dakika spor haberleri: NBA'de Houston Rockets 20 yaşındaki Kevin Porter'ın 50 sayıyla tarihe geçtiği maçı kazandı!

Son dakika spor haberleri: NBA'de 20 yaşındaki 'ın 50 sayıyla tarihe geçtiği maçı kazandı!

NBA'de 'ın, 'ı 143-136 mağlup ettiği müsabakada 20 yaşındaki , 50 sayı ve 11 asist üreterek NBA tarihinde bu istatistiğe ulaşan en genç oyuncu oldu. Öte yandan Porter, kulüp tarihinde bu istatistiğe ulaşan ikinci isim oldu.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 12:23
Son dakika spor haberleri: NBA'de Houston Rockets 20 yaşındaki Kevin Porter'ın 50 sayıyla tarihe geçtiği maçı kazandı!

NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın son sırasında yer alan 'ın sahasında 'ı yendiği maçta NBA tarihine geçen , 50 sayı ve üzeri ile 10 asist ve üzeri istatistiğe ulaşan en genç oyuncu olma unvanını 23 yaşında bu performansı gösteren 'ten (50 sayı, 10 ribaunt) aldı.

Ayrıca 20 yaşındaki basketbolcu, Rockets kulüp tarihinde de şimdiye kadar bu istatistiğe ulaşan tek oyuncu olan 'ın (8 kez) ardından ikinci isim oldu.

NETS GALİBİYET SERİSİNİ 4 MAÇA ÇIKARDI
Doğu Konferansı lideri , deplasmanda 'ı 130-113 yenerek üst üste 4. galibiyetini kazandı.

Nets'te 42 sayı, 10 asist ile "double-double" yapan , takımına galibiyeti getiren oyuncu oldu.

Pacers'ta Caris LeVert'in 36 sayısı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 113-130

-: 105-115

-: 143-136

-Golden State Warriors: 126-114

Denver Nuggets-Toronto Raptors: 121-111

Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 95-109

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