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NBA'de 'nın 20 sayısı Utah 'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) , normal süresi 110-110 eşitlikle sona eren maçta Utah 'ı uzatma sonunda 127-115 yendi. 'da milli basketbolcu 'nın 20 sayı, 5 ribaunt, 4 top çalma, 2 blokluk müthiş performansı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 11:55
NBA'de Ersan İlyasova'nın 20 sayısı Utah Jazz'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) , normal süresi 110-110 eşitlikle sona eren maçta Utah 'i uzatma sonunda 127-115 yendi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Los Angeles Lakers, konuk ettiği 'i uzatma sonunda 12 sayı farkla yenerek sezonun 35. galibiyetine ulaştı.

Lakers'ta 27 sayı, 8 ribaunt, 25 sayı, 8 asist, 6 ribaunt, -Pope 25 sayı, 5 ribaunt, 13 sayı, 6'şar asist ile ribaunt, ise 10 sayı ve 12 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 15. kez kaybeden ve 42 galibiyetle konferans lideri konumunda bulunan Jazz'de ilk kez bir karşılaşmaya ilk 5'te başlayan milli basketbolcu , 31 dakika süre aldığı mücadelede 8'de 6 üç sayı isabetiyle ön plana çıkarken, toplam 20 sayı, 5 ribaunt, 4 top çalma, 2 blok üretti. 33 yaşındaki oyuncu, 6 üç sayılık isabetiyle kariyer rekorunu da egale etti.

Utah Jazz'de çift hanelere ulaşan diğer oyuncular, 27 sayıyla , 20 sayı, 14 asistle , 19 sayıyla ve 14 sayıyla Royce O'Neale oldu.

CURRY'DEN 47 SAYI!

ile Stephen Curry'nin sayı düellosuna sahne olan maçta , sahasında 'ı 119-114 yendi.

Üst üste 6'ncı, sezonun ise 31. galibiyetine ulaşan Celitcs'te Tatum 44 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparken, Kemba Walker 26 sayı, 8 ribaunt, Marcus Smart 16 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle galibiyete katkı sağladı.

Bu sezon 29. kez kaybeden 28 galibiyetli Warriors'ta Curry 47 sayı ve 7 ribaunt, Andrew Wiggins 22, Kent Bazemore ise 16 sayıyla mücadele etti.

SONUÇLAR

Los Angeles Lakers-Utaz Jazz: 127-115 (uzatmada)

Washington Wizards-Detroit Pistons: 121-100

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 106-96

Boston Celtics-Golden State Warriors: 119-114

Milwaukee Bucks-Memphis Grizzlies: 115-128

Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 85-111



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