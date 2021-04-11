Haberler NBA Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers: 93-117 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

-: 93-117 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Son dakika spor haberi... 'nde (NBA) , 'ın 20 sayı attığı maçta 'ı 117-93 yendi. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 11:36
Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers: 93-117 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

NBA'e, 7 maçla devam edildi. 'ın deplasmanda 'ı 24 sayı farklı yenerek Doğu Konferansı'nda yeniden liderlik koltuğuna yükseldiği maçta, milli oyuncu , üstün performansıyla dikkati çekti.

Sezonun 36. galibiyetine uzanan Sixers'ta karşılaşmaya ilk 5'te başlayan ve 30 dakika sahada kalan Korkmaz, 20 sayı, 5 top çalma, 4 ribaunt, 2 asist ve 1 blok, 27 sayı, 9 ribaunt, 4'er asist ve blok, ile 13'er sayıyla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Bu sezon 33'üncü, üst üste ise 6'ncı kez kaybeden Thunder'da 17 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, 16 sayı ve 14 ribaunt, 15 sayı ve 5 ribaunt kaydetti.

LAKERS, YILDIZLARI OLMADAN KAZANDI

, sezonun 33. galibiyetini, deplasmanda 'i 126-101 mağlup ederek elde etti.

Sakatlıkları devam eden yıldız oyuncular LeBron James ve Anthony Davis'in yokluğunda Lakers'ı galibiyete taşıyan oyuncular, 20 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yapan Andre Drummond, 19 sayı ve 4 asistle Dennis Schröder, 17 sayıyla Ben McLemore, 14 sayı ve 11 asistle Talen Horton-Tucker oldu.

Bu sezon 17. kez kaybeden 36 galibiyetli Nets'te Kevin Durant 22 sayı, 7 ribaunt ve 5 asist, Kyrie Irving 18 sayı ve 4 ribaunt, LaMarcus Aldridge 12 sayı ile maçı tamamladı.

"TÜRK GECESİ"NDE KAZANAN RAPTORS OLDU

Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla Türkiye ve Türk kültürü tanıtımının yapıldığı Doğu Konferansı temsilcilerinin maçında, , Rocket Mortgage FieldHouse'da konuk olduğu 'ı 135-115 mağlup etti.

Sezonun 21. galibiyetine ulaşan Raptors'ta Gary Trent 44 sayıyla kariyer rekorunu kırarak galibiyette başrolü oynadı. Malachi Flynn 20 sayı ve 11 asist, OG Anunoby 15 sayı ve 5 ribauntla skora katkıda bulundu.

Bu sezon 33. kez kaybeden 19 galibiyetli Cavaliers'ta Collin Sexton 29 sayı ve 5 asist, Darius Garland 19 sayı ve 8 asist, Kevin Love 18 sayı, oyuna sonradan girerek 7 dakika sahada kalan milli oyuncu Cedi Osman ise 4 sayı ve 3 ribauntla mücadele etti.

SONUÇLAR:

Cleveland Cavaliers- Toronto Raptors: 115-135

Brooklyn Nets-Los Angeles Lakers: 101-126

Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers: 93-117

Utah Jazz-Sacramento Kings: 128-112

Golden State Warriors-Houston Rockets: 125-109

Phoenix Suns-Washington Wizards: 134-106

Portland Trail Blazers-Detroit Pistons: 118-103

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