Haberler NBA Son dakika spor haberi: Furkan Korkmaz'lı Philadelphia 76ers Cedi Osman'ın takımı Cavaliers'ı yendi

Son dakika spor haberi: Furkan Korkmaz'lı Cedi Osman'ın takımı Cavaliers'ı yendi

Son dakika spor haberleri... NBA'de milli basketbolcular Furkan Korkmaz ile Cedi Osman'ın takımları karşı karşıya geldi. , 'ı 114-94 mağlup etti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 10:24 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 10:25
Son dakika spor haberi: Furkan Korkmaz'lı Philadelphia 76ers Cedi Osman'ın takımı Cavaliers'ı yendi

'nde (NBA) Furkan Korkmaz'ın takımı , Cedi Osman'ın formasını giydiği 'ı deplasmanda 114-94 mağlup etti. 'nın güçlü ekibi 76ers'ın son sıralarda bulunan Cavaliers'ı yendiği müsabakada 19 dakika sahada kalan Furkan Korkmaz 7 sayı, 3 asist ve 1 ribauntluk performans sergiledi. 20 dakika süre alan Cedi Osman ise 6 sayı, 1 asist, 1 ribaunt ile oynadı.

Ayrıca 76ers'ta Shake Milton 27 sayı ile galibiyete önemli katkıda bulunurken Dwight Howard 18 sayı, 15 ribaunt ile "double-double" yaptı. Cavaliers'ta 'ın 24 sayısı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

İKİ KEZ UZATMAYA GİDEN MAÇIN GALİBİ HAWKS OLDU

normal süresi berabere biten ve iki kez uzatmaya gidilen karşılaşmada 'ü 134-129'luk skorla yenmeyi başardı. Hawks'ta Clint Capela, ve Trae Young 28'er sayı ile oynayarak takımlarına galibiyeti getirdi. Sahasında mağlup olan Spurs'te 36 sayı ile takımını uzun süre ayakta tutmayı başardı ama galibiyet için bu performansı yeterli olmadı.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Washington Wizards: 120-91

Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 94-114

Brooklyn Nets-Charlotte Hornets: 111-89

New Orleans Pelicans-Orlando Magic: 110-115

Miami Heat-Golden State Warriors: 116-109

San Antonio Spurs-Atlanta Hawks: 129-134

Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 94-101


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