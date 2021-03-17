Haberler NBA Son dakika spor haberi: Philadelphia 76ers-New York Knicks: 99-96 (MAÇ SONUCU)

Son dakika spor haberi: -: 99-96 (MAÇ SONUCU)

Son dakika spor haberleri... NBA'de, milli basketbolcu 'ın 12 sayı attığı karşılaşmada , rakibi 'i 99-96 mağlup etmeyi başardı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 11:09
Son dakika spor haberi: Philadelphia 76ers-New York Knicks: 99-96 (MAÇ SONUCU)

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forması giyen milli oyuncu , 99-96 kazandıkları maçında 12 sayı kaydetti.

Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, sahasında New York Knicks'i 99-96 mağlup ederken, karşılaşmada 23 dakika sahada kalan Furkan, 12 sayı ve 3 ribauntluk performans sergiledi.

Geride götürdüğü maçı son periyotta lehine çeviren 76ers'ta 30 sayı, 20 sayı ile takımlarının galibiyetine katkıda bulunurken, Dwight Howard 11 sayı ve 12 ribaunt ile "double-double" yaptı.

CEDİ'NİN FORMASINI GİYDİĞİ CAVALIERS DEPLASMANDA MAĞLUP

Cleveland forması giyen Cedi Osman, 113-98 kaybettikleri maçında 8 sayı buldu. Doğu Konferansı'nda son sıralarda bulunan , Miami Heat deplasmanında sahadan 113-98'lik mağlubiyetle ayrıldı.

'ta Cedi Osman oyunda kaldığı 22 dakikada 8 sayı, 7 asist ve 3 ribaunt üretirken, 21, JaVale McGee 16 sayıyla oynadı. Heat'te Jimmy Butler 28 sayı, 12 ribaunt ile "double-double" yaparken, Kelly Olynyk 17, Tyler Herro 15 sayı üretti.

DAMIAN LILLARD 50 SAYI VE 10 ASİST İLE TARİHE GEÇTİ

Damian Lillard'ın 50 sayı ve 10 asist ile oynadığı maçta , 'ı 125-124'lük skorla yendi. Takımına galibiyeti getiren Lillard, kariyeri boyunca normal sezonlarda 50 sayıyı 12. kez geçmiş oldu ve bu alanda NBA tarihinin yedinci sırasına yerleşti.

LEBRON JAMES'TEN "TRIPLE-DOUBLE"

NBA'in son şampiyonu kendi sahasında oynadığı maçta 'u 137-121 mağlup etti. Çekişmeli geçen müsabakanın son periyotunda farkı açan Lakers sahadan galip ayrılmasını bildi. Lakers'ta LeBron James 25 sayı, 12 ribaunt ve 12 asist ile "triple-double" yaptı.

SONUÇLAR

Boston Celtics-Utah Jazz: 109-117

Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 113-98

Chicago Bulls-Oklahoma City Thunder: 123-102

Houston Rockets-Atlanta Hawks: 107-119

Philadelphia 76ers-New York Knicks: 99-96

Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 125-124

Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves: 137-121



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