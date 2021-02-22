Haberler NBA Minnesota Timberwolves'ta Ryan Saunders ile yollar ayrıldı

'ta ile yollar ayrıldı

Son dakika spor haberleri... ekiplerinden 'ta 34 yaşındaki başantrenör ile yolların ayrıldığı bildirildi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 13:11
Minnesota Timberwolves'ta Ryan Saunders ile yollar ayrıldı

Amerikan Basketbol Ligi () ekiplerinden 'ta başantrenör 'ın görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısının ardından alınan kararla Saunders'ın görevine son verildiği ve yerine geçecek başantrenörün hafta içinde duyurulacağı belirtildi. 'ta 2009-2014, Minnesota 'ta ise 2014-2019 yılları arasında yardımcı antrenörlük yapan 34 yaşındaki Ryan Saunders, 2019'dan bu yana ise Timberwolves'ta başantrenörlük görevini üstlenmişti.

basınında yer alan haberlere göre, Minnesota Timberwolves, 'ın yardımcı antrenörü 'i başantrenör görevine getirmek için görüşmelere başladı.

Bu sezon 31 maçta sadece 7 kez kazanan Minnesota Timberwolves, Batı Konferansı'nda son sırada yer alıyor.



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