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NBA'de 'dan 7 maçlık seri!

Son dakika NBA haberleri... NBA'de oynanan maçta , sahasında 'i 112-94 mağlup etti. Jazz bu sezon üst üste 7 ve toplamda 22. galibiyetine ulaştı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 10:38
NBA'de Utah Jazz'dan 7 maçlık seri!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta , sahasında 'i 112-94 mağlup etti. NBA'e 5 maçla devam edildi. Heat'i 18 sayı farkla yenen Batı Konferansı lideri Utah Jazz, üst üste 7, bu sezon 22. galibiyetini elde etti.

Jazz'da 26 sayı, 3 ribaunt, 2 asitle galibiyetin mimarı olurken, 19 sayı, ise 16 sayı, 12 ribauntluk katkı sağladı. Konuk ekipte 'un 23, ve 'un 15'er sayılık performansları mağlubiyeti önleyemedi.

FURKANLI 76ERS ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ KAYBETTİ

Doğu Konferansı lideri , milli basketbolcu 'ın 2 sayı, 2 ribauntla oynadığı maçta 'a 120-111 yenildi. Suns'ta 36 sayıyla oynarken, 18 sayı, 10 asistle "double double" yaptı. 76ers'ta 35 sayı, 8 ribaunt, Tobias Harris ve Ben Simmons 18'er sayıyla maçı tamamladı.

SONUÇLAR

Phoenix Suns-Philadelphia 76ers: 120-111

Atlanta Hawks-Indiana Pacers: 113-125

New York Knicks-Houston Rockets: 121-99

Golden State Warriors-Brooklyn Nets: 117-134

Utah Jazz-Miami Heat: 112-94



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