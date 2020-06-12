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12 Haziran 2020, Cuma
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Haberler NBA Michael Jordan o alanda da en iyilerden! Tam 200 kiloluk...

o alanda da en iyilerden! Tam 200 kiloluk...

Michael Jordan o alanda da en iyilerden! Tam 200 kiloluk...

dance adlı mini belgesel dizi ile hayatına dair detayları öğrendiğimiz balıkçılıkta da oldukça başarılı olduğunu kanıtladı. Efsane basketbolcu, düzenlenen bir yarışmada 201 kg'lık 'Mavi Marlin' başığı yakalayarak dikkat çekti.

Dance serisiyle rekabetçi kişiliğine tanıklık ettiğimiz , bu özelliğini her alanda göstermeye devam ediyor. efsane ismi Michael Jordan, hünerlerini balıkçılıkta da gösterdi.

201 KİLOLUK AV!
MJ, 'da düzenlenen yarışmada 201 kg'lık bir Mavi Marlin yakalayarak dikkat çekti. 57 yaşındaki NBA efsanesi, mürettebatıyla birlikte koleksiyonunda yer alan 6 milyon Pound değerindeki yatıyla yarışmaya katıldı.

Rekabetçi ruhunu deniz üstüne de yansıtan Jordan, "Biraz daha büyük bir balıkla dönmeyi çok isterdim" dedi. Turnuvanın direktörü Crystal Hesmer, "Michael Jordan'ın burada olması heyecan verici ama bir de böyle bir balık tutmuş olması çok daha heyecan verici" ifadelerini kullandı. Jordan 201 kg'lık avıyla ilk üçe giremezken yarışmanın kazananı bir başka dizi, film oyuncusu olan Cyril Chauquet, 224 kg ile zirvede yer aldı.

  1. 12.06.2020
  2. Güncelleme: 12.06.2020 12:54
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