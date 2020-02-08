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08 Şubat 2020, Cumartesi
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'ın kariyer rekoru kırdığı maçta 76ers kazandı

Furkan Korkmaz'ın kariyer rekoru kırdığı maçta 76ers kazandı

Milli basketbolcu ’ın kariyer sayı rekoru kırarak geceye damga vurduğu mücadelede Philadelphia 76ers sahasında ’i 119-107 mağlup etti. Philadelphia 76ers'da Furkan Korkmaz 28 dakika süre alırken 34 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve 1 blokluk performansı ile takımının galibiyetinde başrol oynadı.

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) dün gece oynanan 8 maçla devam etti. Milli basketbolcu 'ın kariyer sayı rekoru kırarak geceye damga vurduğu mücadelede Philadelphia 76ers sahasında 'i 119-107 mağlup etti. Philadelphia 76ers'da Furkan Korkmaz 28 dakika süre alırken 34 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve 1 blokluk performansı ile takımının galibiyetinde başrol oynadı. 22 yaşındaki milli basketbolcu 34 sayı ile kariyer rekorunu kırarken aynı zamanda karşılaşmada attığı 9'da 7'lik üçlük isabeti ile üçlük rekorunu da geliştirmiş oldu.

Philadelphia'da ayrıca Ben Simmons 22, Tobias Harris 21 ve Joel Embiid 10 sayı 10 ribaundluk double double performansı ile galibiyete katkı sağladı.

NBA'de dün gece oynanan 8 karşılaşmada alınan toplu sonuçlar şu şekilde:

: 119-118
Philadelphia 76ers – Memphis Grizzlies: 119-107
: 112-107
: 106-115
: 108-103
: 127-91
: 105-97
: 117-114

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  1. 08.02.2020
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