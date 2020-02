Furkan Korkmaz'ın kariyer rekoru kırdığı maçta 76ers kazandı

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) dün gece oynanan 8 maçla devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın kariyer sayı rekoru kırarak geceye damga vurduğu mücadelede Philadelphia 76ers sahasında Memphis Grizzlies'i 119-107 mağlup etti. Philadelphia 76ers'da Furkan Korkmaz 28 dakika süre alırken 34 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve 1 blokluk performansı ile takımının galibiyetinde başrol oynadı. 22 yaşındaki milli basketbolcu 34 sayı ile kariyer rekorunu kırarken aynı zamanda karşılaşmada attığı 9'da 7'lik üçlük isabeti ile üçlük rekorunu da geliştirmiş oldu.

Philadelphia'da ayrıca Ben Simmons 22, Tobias Harris 21 ve Joel Embiid 10 sayı 10 ribaundluk double double performansı ile galibiyete katkı sağladı.

"I just made it rain."



