NBA All-Star'da takımlar belli oldu

26 Ocak'ta bir helikopter kazasında hayatını kaybederek spor dünyasını yasa boğan ünlü basketbolcu Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın cenaze töreni için henüz bir tarih açıklanmamıştı. Amerikan medyası, seremoninin 24 Şubat'ta yapılacağını öne sürdü. (Turkuvaz Dijital Yayınlar Spor / Dış Haberler)