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07 Şubat 2020, Cuma
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NBA All-Star'da takımlar belli oldu

NBA All-Star'da takımlar belli oldu

'tan 'in takımında Davis, Leonard, Doncic, Harden, 'tan 'nun ekibinde Embiid, Siakam, Walker ve Young ilk 5'te sahaya çıkacak.

Amerikan (NBA) All-Star karşılaşması için en çok oy alan 'tan ve 'tan , kaptanlıklarını yapacakları takımların kadrolarını belirledi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ABD'nin Chicago kentindeki United Center'ın ev sahipliğinde 17 Şubat'ta gerçekleştirilecek 69. NBA All-Star maçının kadroları belli oldu.

Kadrolar şöyle:

LEBRON JAMES'İN TAKIMI

İlk 5: LeBron James, Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Kawhi Leonard (), Luka Doncic (), James Harden ()

Yedekler: Damian Lillard (), Ben Simmons (Philadelphia 76ers), Nikola Jokic (), Jayson Tatum (), Chris Paul (), Russell Westbrook (Houston Rockets), Domantas Sabonis (Indiana Pacers)

GIANNIS ANTETOKOUNMPO'NUN TAKIMI

İlk 5: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Pascal Siakam (), Kemba Walker (Boston Celtics), Trae Young (Atlanta Hawks)

Yedekler: Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Bam Adebayo, Jimmy Butler (Miami Heat), Rudy Gobert, Donovan Mitchell (Utah Jazz), Kyle Lowry (Toronto Raptors), Brandon Ingram ()

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  1. 07.02.2020
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